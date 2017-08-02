Не дождался. Подросток на ходу выпрыгнул из самолёта в Сан-Франциско

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Не дождался. Подросток на ходу выпрыгнул из самолёта в Сан-Франциско

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Пассажиры рейса из Панамы отмечали, что молодой человек выглядел крайне взволнованным на протяжении всего полёта.

Подросток решил выйти из самолёта, как только лайнер сел в аэропорту Сан-Франциско, даже не дождавшись полной остановки борта. Как сообщает NBC, 17-летний юноша открыл аварийную дверь, спрыгнул на крыло и уже по нему спустился на взлётную полосу.

При этом пассажиры рейса Панама — Сан-Франциско отмечали, что подросток весь полёт казался крайне взволнованным.

Как только юноша оказался на полосе, его тут же схватили сотрудники аэропорта. Затем они передали его полицейским. Пока не известно, какие меры будут применены для подростка.

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