Не дождался. Подросток на ходу выпрыгнул из самолёта в Сан-Франциско

Пассажиры рейса из Панамы отмечали, что молодой человек выглядел крайне взволнованным на протяжении всего полёта.

Подросток решил выйти из самолёта, как только лайнер сел в аэропорту Сан-Франциско, даже не дождавшись полной остановки борта. Как сообщает NBC, 17-летний юноша открыл аварийную дверь, спрыгнул на крыло и уже по нему спустился на взлётную полосу.

Pic from inside plane. SFO Police arrest teen for opening emergency door & jumping onto tarmac.Pic from Anielka Ruiz https://t.co/4Ed0vzno6w pic.twitter.com/B9bJST3Q6U — Janelle Wang (@janellewang) 1 августа 2017 г.

При этом пассажиры рейса Панама — Сан-Франциско отмечали, что подросток весь полёт казался крайне взволнованным.

Как только юноша оказался на полосе, его тут же схватили сотрудники аэропорта. Затем они передали его полицейским. Пока не известно, какие меры будут применены для подростка.