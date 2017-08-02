Спаривание черепах помешало лоукостеру EasyJet вылететь из Греции

Дело в том, что занесённые в Красную книгу логгерхеды размножаются лишь по ночам в летний сезон.

Рейс лоукостера EasyJet на протяжении двух дней не мог вылететь с греческого острова Закинф из-за технических неполадок самолёта и спаривания черепах. Как сообщает портал "Дни.ру", о первой задержке пилот сообщил непосредственно перед вылетом 30 июля, после чего туристов попросили покинуть самолёт.

К вечеру проблему устранили, однако пассажиры вновь не смогли вылететь из-за того, что на острове запрещены ночные полёты. Данный запрет, в свою очередь, связан с тем, что лайнеры могут помешать размножению местных черепах, спаривание которых происходит только летом.

Часть туристов смогла улететь лишь 1 августа, а за время ожидания им не было предоставлено еды и напитков.

Отметим, на Закинфе обитают краснокнижные черепахи логгерхеды, яйца которых раньше считались деликатесом. В результате этого численность представителей вида резко сократилась.