В 2017 году россияне потратили на новые машины почти 900 млрд рублей

Лидерами по объёмам выручки на отечественном рынке оказались такие автопроизводители, как Toyota, KIA, LADA, Mercedes и Hyundai.

В этом году россияне уже потратили на приобретение новых авто 890 миллиардов рублей. Такие данные приводит агентство "Автостат". К слову, эта сумма на 10% больше, чем в январе — июне 2016 года.

Больше всего за счёт продаж на российском рынке в текущем году заработала Toyota (около 100 млрд рублей). Впрочем, годом ранее выручка этого производителя автомобилей была почти на 1% больше, отмечают эксперты.

На втором месте по объёму выручки оказалась KIA с результатом около 93 млрд рублей. Выручка этого производителя, по данным "Автостата", выросла за год на 37%.

Третье место достаётся российскому производителю. За шесть месяцев 2017 года LADA заработала 75 млрд рублей, прибавив за год почти 20%.