"Барселона" озвучила стоимость перехода Неймара в "Пари Сен-Жермен"

По словам официального представителя испанского клуба, многомиллионная сумма должна быть выплачена в полном объёме.

Представители футбольного клуба "Барселона" официально подтвердили желание бразильского нападающего Неймара перейти во французский "Пари Сен-Жермен". Притом сумма отступных испанскому клубу должна составить 222 миллиона евро.

— Неймар и его отец сегодня утром объявили о желании покинуть клуб. По контракту с 1 июля сумма отступных за игрока составляет 222 миллиона евро и должна быть выплачена покупателем в полном объёме, — сообщает пресс-служба "Барселоны".

Как добавили в клубе, контракт Неймара с каталонцами считается действующим до момента полной оплаты трансфера, а значит, бразилец пока продолжает тренироваться и играть в "Барселоне".