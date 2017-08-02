"Барселона" озвучила стоимость перехода Неймара в "Пари Сен-Жермен"

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"Барселона" озвучила стоимость перехода Неймара в "Пари Сен-Жермен"

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Неймар. Фото: © Reuters/Kim Kyung Hoon

По словам официального представителя испанского клуба, многомиллионная сумма должна быть выплачена в полном объёме.

Представители футбольного клуба "Барселона" официально подтвердили желание бразильского нападающего Неймара перейти во французский "Пари Сен-Жермен". Притом сумма отступных испанскому клубу должна составить 222 миллиона евро.

— Неймар и его отец сегодня утром объявили о желании покинуть клуб. По контракту с 1 июля сумма отступных за игрока составляет 222 миллиона евро и должна быть выплачена покупателем в полном объёме, — сообщает пресс-служба "Барселоны".

Как добавили в клубе, контракт Неймара с каталонцами считается действующим до момента полной оплаты трансфера, а значит, бразилец пока продолжает тренироваться и играть в "Барселоне".

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