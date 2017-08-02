"Банда ГТА" специально остановила лифт в Мособлсуде, чтобы напасть на конвой

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"Банда ГТА" специально остановила лифт в Мособлсуде, чтобы напасть на конвой

2024

Фото: © РИА Новости/Алексей Ничукин

Как только лифт застрял, преступники отобрали у правоохранителей оружие и ключи от наручников.

Как оказалось, члены "банды ГТА", устроившие перестрелку в Московском областном суде, намеренно остановили спецлифт, в котором они ехали вместе с конвойными. Как поясняет пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью, подсудимые раскачали кабину, находясь между вторым и третьим этажами. Как только лифт застрял, преступники напали на сотрудников правоохранительных органов и отобрали у них табельное оружие.

— Дежурными электромеханиками лифт был поднят на третий этаж. При открытии лифта арестованные открыли стрельбу, — приводит слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяны Петровой РИА "Новости".

Они пытались совершить побег, но были остановлены силами Росгвардии и полиции. Силовики ликвидировали троих членов "банды ГТА". Ещё двое злоумышленников были ранены и обезврежены.

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