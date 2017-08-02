В Британии "банду мушкетёров" признали виновной в подготовке теракта

В Великобритании "банду мушкетёров" из четырёх человек признали виновной в подготовке теракта. Как сообщает телеканал Sky News, суд признал вину Навида Али, Хобаиба Хуссейн, Мохибура Рахман и Тахира Азиз в подготовке взрыва самодельной бомбы.
Террористов разоблачили сотрудники МИ-5, которые под прикрытием создали подставную компанию и наняли двоих из так называемых мушкетёров.
Сами обвиняемые отрицают свою вину в подготовке теракта и заявили, что бомбу к ним в машину подкинули сами агенты британской спецслужбы.
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