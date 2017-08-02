Избивший журналиста НТВ признался, что не служил в ВДВ

Он подошёл к Никите Развозжаеву во время прямого эфира и на просьбу не мешать съёмке ответил хуком справа.

Мужчина, ударивший по лицу журналиста НТВ во время прямого эфира, признался на допросе в полицейском участке, что не служил в Воздушно-десантных войсках.

Также хулиган рассказал правоохранителям, что принимал участие в боевых действиях, но "не в России, а там, где Захарченко". Вполне вероятно, что речь идёт о войне в Донбассе, на которую он мог ездить в качестве добровольца.

Напомним, корреспондент Никита Развозжаев рассказывал о традиции отмечания Дня ВДВ. Вдруг в кадр к нему вошёл подвыпивший мужчина и начал нецензурно выражаться. Репортёр вежливо попросил его не мешать съёмке, а в ответ на это хулиган ударил корреспондента кулаком по лицу.