Боевики обстреляли Посольство России в Дамаске

По предварительным данным, по комплексу российского диппредставительства был открыт миномётный огонь.

В столице Сирии комплекс зданий российского посольства подвергся обстрелу со стороны. Согласно сообщению МИД РФ, огонь из миномётов по диппредставительству был открыт членами террористической группировки. Два снаряда упали непосредственно на территорию посольства, ещё два разорвались в непосредственной близости от него.

— По счастливой случайности обошлось без жертв, имеется незначительный материальный ущерб, — сообщили в пресс-службе МИД РФ.

В российском Министерстве иностранных дел осудили обстрел и в очередной раз отметили варварский характер обстрелов со стороны боевиков, когда огонь ведётся по жилым кварталам и густонаселённым районам сирийских городов.

— Надеемся, что морально-этические нормы наших коллег из ряда западных стран в Совете Безопасности ООН позволят дать должную публичную оценку этой преступной акции. В свою очередь подтверждаем, что принципиальная и последовательная линия России на ведение бескомпромиссной борьбы против террористов в Сирии будет продолжена, — добавили в ведомстве.