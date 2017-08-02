Сотрудники ДПС в Вологде спасли задыхавшегося ребёнка

По словам врачей, полицейские вовремя доставили мальчика в медицинское учреждение, чем спасли ему жизнь.

Жительница Вологды Елена Штер обратилась к руководству УМВД России по региону со словами благодарности в адрес полицейских Дмитрия Некрасова и Сергея Смирнова за помощь в спасении её сына. Как пояснила женщина, сын почувствовал себя плохо, начал задыхаться. Знакомый согласился быстро отвезти ребёнка в ближайшее медицинское учреждение, однако вскоре был остановлен сотрудниками ДПС.

Полицейские хотели предупредить водителя, что у него не работает одна из фар. Мужчина сразу же быстро пояснил, что в салоне автомобиля находятся мама с двухлетним малышом, который задыхается.

— Включив сигнальные маяки и соблюдая все меры предосторожности для обеспечения безопасного движения, сотрудники полиции быстро доставили мать и ребёнка по нужному адресу. Предупреждённые сотрудниками полиции медики уже ждали малыша, благодаря чему ему своевременно была оказана квалифицированная помощь, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.

Как отметили в правоохранительном ведомстве, сразу после того, как ребёнок оказался в руках специалистов, сотрудники ГИБДД отправились выполнять свои служебные обязанности.