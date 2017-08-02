Посла России в Молдавии уведомили об объявлении Рогозина персоной нон грата

Вице-премьер РФ попал в чёрный список молдавских властей через несколько дней после того, как его официальный визит в Кишинёв был сорван.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии уведомило посла России Фарита Мухаметшина о том, что российский вице-премьер Дмитрий Рогозин объявлен персоной нон грата на территории республики.

— Сегодня посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин был вызван в министерство иностранных дел и европейской интеграции в связи с недавними публичными заявлениями вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте МИДЕИ. — Посол Фарит Мухаметшин был уведомлен о решении молдавских властей объявить Дмитрия Рогозина нежелательным лицом на территории нашей страны, с запретом въезжать и пересекать территорию Молдавии

Ранее Лайф писал о срыве визита Рогозина в Кишинёв — румынская сторона отказалась пропустить рейсовый лайнер авиакомпании S7, на котором летел вице-премьер. Сегодня политика объявили персоной нон грата в Молдавии.