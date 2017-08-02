После избиения журналиста НТВ в парке Горького возбудили уголовное дело

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После избиения журналиста НТВ в парке Горького возбудили уголовное дело

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Сейчас нападавший задержан и даёт показания в полицейском участке. Подробности случившегося устанавливаются.

Столичные полицейские возбудили уголовное дело по факту избиения журналиста НТВ Никиты Развозжаева. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД РФ.

Как ранее писал Лайф, инцидент произошёл сегодня в первой половине дня в парке Горького, где традиционно десантники отмечают свой профессиональный праздник. Корреспондент вышел в прямой эфир, но тут к нему подошёл подвыпивший мужчина и стал мешать проведению съёмки. На просьбу не мешать хулиган с размаху ударил Развозжаева кулаком по лицу.

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