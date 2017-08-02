Нос из груши, голова из капусты. Польская художница создаёт "живые" портреты

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Нос из груши, голова из капусты. Польская художница создаёт "живые" портреты

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Девушка вдохновилась работами итальянского живописца XVI века Джузеппе Арчимбольдо и решила создавать работы в его стиле.

Фотограф и художница из Польши Анна Токарска создаёт необычные портреты из овощей и фруктов, которые поражают своей реалистичностью. Как сообщает The Daily Mail, вдохновение девушка черпает из картин знаменитого итальянского живописца XVI века Джузеппе Арчимбольдо, который известен своими причудливыми аллегориями.

<p>Фото: © Daily Mail</p>

Ранее 35-летняя Анна была моделью, однако, завершив карьеру, решила развиваться в творчестве, профессионально занялась фотографией и поступила в академию искусств.

<p>Фото: © Daily Mail</p>

— Очень трудно заранее спланировать, как именно я буду строить композицию, поэтому каждый раз я готовлю разные материалы и использую те, что мне подходят, — рассказывает девушка.

<p>Фото: © Daily Mail</p>

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<p>Фото: © Daily Mail</p>

<p>Анна Токарска. Фото: © Daily Mail</p>

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