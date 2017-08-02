Косачёв: Принятием санкций США продемонстрировали утрату восприятия реальности

По словам сенатора, подписание Трампом санкционного закона — новость скорее для внутренней политики США, чем для внешней.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал на своей странице в "Фейсбуке" подписание президентом США нового пакета антироссийских санкций. Как отметил сенатор, эта новость демонстрирует сразу несколько фактов. В частности, то, что Трамп сдался и пошёл на поводу у конгресса. Что США данными действиями игнорируют международное право и теряют свой авторитет. А также теряют шансы на конструктивное сотрудничество с Россией, что отрицательно скажется и на разрешении иранской и северокорейской проблем.

— Иными словами, США с принятием этого закона продемонстрировали утрату адекватного восприятия реалий современного дня и, следовательно, утрачивают любые права в претензиях на "исключительную" роль в глобальном лидерстве. И это последнее обстоятельство может со временем оказаться единственной хорошей новостью во всей этой крайне неприглядной истории, — написал сенатор.

Как ранее сообщил Лайф, президент США Дональд Трамп подписал закон о расширении антироссийских санкций. Документ также вводит ограничения в адрес Ирана и КНДР.