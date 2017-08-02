Вино и пиво. Американские учёные нашли способ предотвратить старческое слабоумие

Исследование проводилось на протяжении 25 лет. В нём приняли участие 1,4 тысячи человек.

Учёные Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что умеренное употребление алкоголя поможет сохранить рассудок в преклонном возрасте. Об этом сообщает портал "Дни.ру".

Отмечается, что таким образом спасти себя от старческой деменции и болезни Альцгеймера могут лишь лица европейского происхождения.

В исследовании, которое длилось 25 лет, приняли участие 1,4 тысячи человек. Как выяснилось, пьющие по 100–150 миллилитров вина или бокала пива ежедневно чаще доживают до 85 лет без каких-либо проблем с рассудком.

Подчёркивается, что такая профилактика подходит только тем, у кого нет серьёзных проблем со здоровьем и предрасположенности к алкоголизму.

Зависимым от спиртосодержащих напитков подобная борьба с деменцией принесёт только лишние проблемы.