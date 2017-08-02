Кадыров сообщил, что вывезенный отцом в Сирию ребёнок возвращается в Россию

Несовершеннолетний житель Чечни Билал Тагиров попал в САР два года назад. Самолёт с мальчиком на борту уже вылетел из иракского Багдада.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что несовершеннолетний житель республики, которого отец два года назад вывез в Сирию, возвращается домой. Об этом Кадыров написал на своей странице в "Инстаграме", отметив, что самолёт с маленьким Билалом Тагировым на борту вылетел из Багдада.

— Билал и его отец были обнаружены полуживыми среди городских развалин, — написал он. — Через два часа он окажется в объятиях своей матери, которая узнает новость о нём вместе с вами.

Кадыров также рассказал, что поиски детей, вывезенных из России в Сирию и Ирак, были начаты по его указанию несколько месяцев назад. Он отметил, что за это время была получена информация о нескольких детях из Чечни, родители большинства из которых погибли.

По словам главы Чечни, иракские власти вернут детей в Россию в сжатые сроки.