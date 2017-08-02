"Как и договаривались." Порошенко приписал себе заслуги по продлению санкций США

Президент Украины Пётр Порошенко приветствовал подписание закона об антироссийских санкциях США и заявил, что всё произошло, "как они и договаривались в Вашингтоне". Такой самонадеянный пост украинский лидер опубликовал в своём "фейсбуке".
— Как мы и договаривались в Вашингтоне, конгресс проголосовал, а президент Дональд Трамп подписал. Санкции касаются в том числе и политизированного проекта "Северный поток — 2 ". Они будут действовать до полного освобождения украинской земли, — написал Порошенко.
По мнению украинского политика, документ "ещё раз подтверждает" стратегическое направление отношений Киева и Вашингтона.
О том, что Трамп одобрил закон о санкциях против России, стало известно несколько часов назад. Этот же пакет санкций предусматривает ограничительные меры и в отношении Ирана и КНДР.
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