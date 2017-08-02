В школе в США прогремел взрыв, есть жертвы

Основной версией ЧП является взрыв бытового газа, сейчас на месте работают спасатели и полицейские.

В школе в городе Миннеаполис, штат Миннесота, прогремел взрыв. Как сообщает телеканал NBC News, часть здания разрушена. На месте работают спасатели и сотрудники полиции.

BREAKING NEWS: Roof of elementary school in Minneapolis partially collapses after explosion. pic.twitter.com/Tirv2ODdhC — Social Life In LA (@SocialLifeLA) 2 августа 2017 г.

По заявлению пожарных, жертвой ЧП стал как минимум один человек. Сейчас они осматривают место взрыва, так как под обломками могут находиться люди.

По предварительной информации, в школе мог произойти взрыв бытового газа. Однако точной причины пока нет. Пока спасатели занимаются ликвидацией возгорания, которое началось после взрыва.