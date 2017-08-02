В МИД заявили, что объявление Рогозина персоной нон грата опасно для региона

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В МИД заявили, что объявление Рогозина персоной нон грата опасно для региона

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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов

В ведомстве также подчеркнули, что за этим решением непременно последует ответ российской стороны.

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что объявление российского вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон грата в Молдавии может дестабилизировать общую ситуацию в регионе.

— Складывается впечатление, что кишинёвские политики стремятся получить роль "правофлангового" в той истеричной и бесперспективной кампании, которая развёрнута против Российской Федерации, — отметили в ведомстве, подчеркнув, что на действия молдавской стороны последует соответствующий ответ. — Вынуждены обратить внимание, что подобные опасные действия могут иметь серьёзное дестабилизирующее влияние на общую ситуацию в регионе и в Европе в целом.

Напомним, сегодня Молдавия объявила российского вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон грата. Данное решение резко осудил молдавский президент Игорь Додон, назвавший произошедшее беспрецедентным скандалом.

Ранее Лайф писал о том, что российский МИД выразил решительный протест послу Молдавии из-за решения по Рогозину.

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