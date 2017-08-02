Ростуризм предложил собрать сборную губернаторов и сыграть им в футбол

Игра с участием команды глав субъектов страны может пройти в преддверии Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.

В середине сентября в Москве пройдёт крупный спортивный фестиваль "Россия любит футбол". По оценкам Ростуризма, в различных мероприятиях фестиваля — любительских футбольных матчах, встречах с известными футболистами и праздничном концерте — примут участие около 50 тысяч человек. В то же время, как сообщает телеграм-канал Mash, Ростуризм предложил российским губернаторам собрать собственную сборную и принять участие в любительских матчах.

— Предлагаем вам рассмотреть возможность участия в дружеском футбольном матче сборной команд глав субъектов — организаторов ЧМ по футболу 2018 года с одной из команд — участниц фестиваля, — говорится в обращении Ростуризма к губернаторам.

Как отмечается в документе, данное мероприятие будет способствовать привлечению широкого внимания и благожелательного интереса общественности к Волгограду, Екатеринбургу, Казани, Москве, Калининграду, Нижнему Новгороду, Ростову-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербургу, Саранску и Сочи как к главным футбольным городам страны.