Ростуризм призвал россиян в Абхазии быть осторожными из-за взрыва на складе

Ростуризм выясняет обстоятельства взрыва на складе боеприпасов в селе Приморском и призывает находящихся в Абхазии граждан России быть осторожными.
— Федеральное агентство по туризму находится на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД и следит за развитием ситуации, — отметили в ведомстве. — Ростуризм рекомендует гражданам, находящимся на территории Абхазии, сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
Ранее Лайф сообщал о том, что при взрыве на складе боеприпасов в Абхазии пострадало около 30 человек.
- Популярные
- По времени