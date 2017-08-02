Ростуризм призвал россиян в Абхазии быть осторожными из-за взрыва на складе

В ведомстве отметили, что следят за развитием ситуации и находятся на связи с центром МИД.

Ростуризм выясняет обстоятельства взрыва на складе боеприпасов в селе Приморском и призывает находящихся в Абхазии граждан России быть осторожными.

— Федеральное агентство по туризму находится на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД и следит за развитием ситуации, — отметили в ведомстве. — Ростуризм рекомендует гражданам, находящимся на территории Абхазии, сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Ранее Лайф сообщал о том, что при взрыве на складе боеприпасов в Абхазии пострадало около 30 человек.