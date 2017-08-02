В Кремле назвали неприемлемым объявление Рогозина персоной нон грата в Молдавии

В Кремле считают неприемлемой ситуацию с объявлением вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон грата в Молдавии. Об этом журналистам сегодня сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Данное решение резко осудил действующий молдавский президент Игорь Додон, назвавший произошедшее беспрецедентным скандалом.
Напомним, визит российского вице-премьера в Молдавию был сорван после того, как румынская сторона отказалась пропустить рейсовый лайнер авиакомпании S7, на котором летел Рогозин. По мнению самого политика, за этими событиями стоит глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк.
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