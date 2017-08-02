Кадыров: Санкции бумерангом вернутся в Вашингтон

Глава Чечни считает, что ограничения в отношении России приведут к расколу между США и их союзниками.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал в своём "инстаграме" новый закон о санкциях, который подписал Дональд Трамп.

— Если США хотят лишить нас рынка сбыта энергоресурсов, развалить экономику, ничего из этого не выйдет. Я твёрдо убеждён, что санкции бумерангом вернутся в Вашингтон, они приведут к расколу между США и их союзниками. А Россия выстоит! А те, кто из Москвы мотался в Вашингтон, чтобы консультировать власти США при разработке санкций, заслужили презрение нашего общества! — заявил Кадыров.

Лидер Чечни указал на то, что европейские политики недовольны торговым диктатом Белого дома.

— Америка диктует Западу, у кого и что покупать. Под видом энергетической безопасности Евросоюзу навязывается сланцевый и сжиженный газ с месторождений США. Отдельные европейские политики уже забили тревогу, — пишет политик.

Напомним, президент США Дональд Трамп утвердил новый пакет санкций против России, КНДР и Ирана. При этом в своём заявлении американский лидер указал на недостатки нового законопроекта.