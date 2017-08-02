В Кремле сочли, что ситуация с Рогозиным гораздо хуже новых санкций США

Об этом сегодня сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле считают, что ситуация с объявлением вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон грата в Молдавии значительно хуже, чем новые ограничительные меры США.

— Гораздо хуже (чем введение санкций США. — Прим. ред.), конечно, ситуация с Рогозиным. Она абсолютно неприемлема, — заявил Дмитрий Песков журналистам в Благовещенске.

Как ранее сообщал Лайф, сегодня в Молдавии приняли решение объявить Рогозина персоной нон грата. Против этого сразу же выступил действующий президент Игорь Додон, назвав это беспрецедентным скандалом.

Также сегодня президент США Дональд Трамп одобрил закон о санкциях против России. Этот же пакет санкций предусматривает ограничительные меры и в отношении Ирана и КНДР.