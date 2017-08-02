Небензя: Санкциями Россию не сломить

Постпред России при ООН отметил, что санкционная риторика Вашингтона вредит отношениям двух стран, однако Москва готова продолжать взаимодействие с партнёрами.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя уверен, что новыми санкциями США Россию "не сломить". Заявление дипломата приводит агентство Reuters.

— В США должны хорошо знать, что мы не согнёмся и не сломаемся, — убеждён он.

По словам дипломата, расширение санкций негативно влияет на отношения России и США, однако со своей стороны Москва готова продолжить сотрудничать с Вашингтоном.

Отметим, ранее постпред РФ при ООН заявлял, что санкции США против России "беспрецедентны и незаконны". Он также констатировал, что отношениях двух стран находятся "на дне" и переживают кризис намного более глубокий, чем во времена холодной войны.