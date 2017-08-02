Сильвестр Сталлоне исполнил гавайский танец на юбилее Шварценеггера

30 июля знаменитому актёру и экс-губернатору штата Калифорния исполнилось 70 лет.

Известный американский актёр и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер опубликовал на своей странице в "Инстаграме" видео с празднования своего дня рождения, на котором он вместе с актёрами Сильвестром Сталлоне и Томом Арнольдом разучивают гавайский танец хула.

‪All of your birthday messages mean the world to me. Thank you. I always say to stay hungry and never stop learning, so as a sign of my gratitude, here's a video of birthday party hula lessons.‬ Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) Авг 1 2017 в 6:55 PDT

— Ваши поздравления с днём рождения сродни целому миру. Спасибо. Я всегда говорю, что нужно оставаться голодным и продолжать учиться, поэтому в качестве благодарности примите это видео с именинной вечеринки, на которой нас обучают танцу хула, — написал актёр.

Напомним, 30 июля Арнольду Шварценеггеру исполнилось 70 лет. В 1960-1970-х годах он стал известен как звезда бодибилидинга, а потом стал успешным актёром, сыграв в таких фильмах, как "Терминатор", "Хищник" и во множестве других. С 2003 по 2011 год занимал пост губернатора штата Калифорния.

Ранее Лайф писал о том, что Дмитрий Медведев поздравил Арнольда Шварценеггера с юбилеем.