Сильвестр Сталлоне исполнил гавайский танец на юбилее Шварценеггера

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Сильвестр Сталлоне исполнил гавайский танец на юбилее Шварценеггера

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30 июля знаменитому актёру и экс-губернатору штата Калифорния исполнилось 70 лет.

Известный американский актёр и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер опубликовал на своей странице в "Инстаграме" видео с празднования своего дня рождения, на котором он вместе с актёрами Сильвестром Сталлоне и Томом Арнольдом разучивают гавайский танец хула.

— Ваши поздравления с днём рождения сродни целому миру. Спасибо. Я всегда говорю, что нужно оставаться голодным и продолжать учиться, поэтому в качестве благодарности примите это видео с именинной вечеринки, на которой нас обучают танцу хула, — написал актёр.

Напомним, 30 июля Арнольду Шварценеггеру исполнилось 70 лет. В 1960-1970-х годах он стал известен как звезда бодибилидинга, а потом стал успешным актёром, сыграв в таких фильмах, как "Терминатор", "Хищник" и во множестве других. С 2003 по 2011 год занимал пост губернатора штата Калифорния.

Ранее Лайф писал о том, что Дмитрий Медведев поздравил Арнольда Шварценеггера с юбилеем.

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