Журналист из Франции задержан в Турции по подозрению в связях с РПК

Силы безопасности Турции задержали на границе с Ираком журналиста из Франции. Как сообщает Anadolu, задержанного подозревают в террористической деятельности и в связях с Рабочей партией Курдистана.
Согласно информации, задержание было произведено 26 июля в районе провинции Ширнак на юго-востоке Турции. Мужчина был доставлен в отдел по борьбе с терроризмом провинции Ширнак.
При себе у журналиста были обнаружены материалы, указывающие на его контакты с "Силами народной самообороны", которые в Турции рассматривают как террористическую группировку, связанную с РПК.
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