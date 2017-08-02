Журналист из Франции задержан в Турции по подозрению в связях с РПК

Как сообщают СМИ, при себе у мужчины были обнаружены снимки и фотоматериалы, указывающие на его связи с группировкой, которую в Анкаре считают террористической.

Силы безопасности Турции задержали на границе с Ираком журналиста из Франции. Как сообщает Anadolu, задержанного подозревают в террористической деятельности и в связях с Рабочей партией Курдистана.

Согласно информации, задержание было произведено 26 июля в районе провинции Ширнак на юго-востоке Турции. Мужчина был доставлен в отдел по борьбе с терроризмом провинции Ширнак.

При себе у журналиста были обнаружены материалы, указывающие на его контакты с "Силами народной самообороны", которые в Турции рассматривают как террористическую группировку, связанную с РПК.