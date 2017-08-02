В МИД назвали травлей обвинения СБУ в адрес житомирского журналиста

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В МИД назвали травлей обвинения СБУ в адрес житомирского журналиста

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Ранее Василия Муравицкого обвинили в том, что его статьи публиковались на сайтах, управляемых из РФ.

В российском Министерстве иностранных дел назвали травлей обвинения СБУ в госизмене в отношении журналиста из Житомира Василия Муравицкого. Помимо того, ему вменяют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, разжигание национальной розни и содействие деятельности террористических организаций.

<p>Василий Муравицкий. Фото: ©Страна.ua</p>

— Очередной эпизод в раскручиваемой Киевом под предлогом борьбы с "пропагандой агрессора" кампании по жестокому силовому подавлению оппозиционных журналистов, тотальной зачистке информационного пространства Украины под нужды правящего режима, — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины заподозрила житомирского журналиста в госизмене. В ведомстве заявили, что статьи Муравицкого публиковались на интернет-порталах, управляемых с российской территории, а также содержат призывы к разжиганию национальной розни внутри страны и между Украиной и соседними дружественными государствами.

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