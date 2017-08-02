Россия временно запретила поставку свинины из Румынии из-за африканской чумы

Под запрет Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору попали как живые свиньи, так и мясопродукты из них.

Россельхознадзор ввёл временный запрет поставку свинины из Румынии. Причиной стал очаг африканской чумы на территории страны.

— Со 2 августа 2017 года вводятся временные ограничения на ввоз в Россию со всей территории Румынии живых свиней, их генетического материала, свинины и сырых свиных мясопродуктов, мяса от диких кабанов, рогокопытного и кожевенного, кишечного сырья, щетины, готовой продукции, содержащей в своем составе свинину, не подвергнутых полной таксидермической обработке охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, всех видов кормов и кормовых добавок для свиней, — поясняет ведомство.

Стоит отметить, что обозначенные грузы из Румынии подлежат возврату при поступлении в приграничные пункты пропуска после 2 августа 2017 года включительно, независимо от даты оформления ветеринарных сопроводительных документов.

Ранее Лайф писал, что в рамках борьбы с африканской чумой свиней Польша собралась воздвигнуть забор на границе с Украиной и Белоруссией.