Постпред РФ при ООН: Проблему КНДР нельзя решить санкциями

По словам Василия Небензи, у проблемы Северной Кореи не существует легких путей решения.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что проблему Северной Кореи необходимо решать с помощью политического диалога, а не ограничительных мер.

— Санкции — более глубокие или нет — не решат проблему. Думаю, что это сделает политический диалог, и мы призываем все стороны, прежде всего Соединенные Штаты и Северную Корею, участвовать в нем, — сказал дипломат.

Напомним, 4 июля Пхеньян объявил об успешном испытании межконтинентальной ракеты "Хвансон-14", снаряд преодолел расстояние почти в тысячу километров. 28 июля КНДР также осуществили очередное ракетное испытание.