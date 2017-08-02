Посольство РФ в Перу подтвердило гибель россиянина в Андах

По предварительным данным, альпинистов накрыло снежной лавиной при восхождении на вершину.

Посольство РФ в Перу подтвердило информацию о том, что один из погибших в Андах альпинистов был россиянином.

— Мы получили копию его паспорта, он был 1989 года рождения, тело было обнаружено в труднодоступном горном районе, — рассказала РИА "Новости" первый секретарь российской дипмиссии Варвара Бойкова.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что группа туристов, в числе которых были россиянин и два чилийца, погибла при восхождении на одну из вершин. Согласно информации, альпинисты отправились на гору без сопровождения гида. Их тела были обнаружены на высоте шести тысяч метров.

— Местная полиция сообщила, что у Мазнева было два паспорта — российский и американский, однако по какому из них он въехал в Перу, пока установить не удалось, — сказала дипломат.