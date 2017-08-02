С 1 сентября американцам запретят посещать КНДР

Предполагается, что запрет будет действовать один год, однако его срок могут продлить или, наоборот, сократить.

Запрет на поездки граждан США в КНДР вступит в силу 1 сентября. Текст распоряжения госсекретаря Рекса Тиллерсона был опубликован в Федеральном регистре США в среду.

— Госдепартамент определил, что серьёзный риск ареста и длительного содержания под стражей для граждан Соединённых Штатов представляет непосредственную угрозу для физической безопасности граждан США, путешествующих в КНДР, — говорится в документе.

Предполагается, что паспорта американцев не будут действовать при поездках в Северную Корею или для транзита через эту страну. Исключение составят только поездки журналистов, сотрудников гуманитарных организаций, а также визиты в интересах национальной безопасности США.

Напомним, о том, что власти США могут ввести юридический запрет на посещение американцами КНДР, стало известно в середине июня.