МЧС экстренно предупредило москвичей о дожде и грозе в ближайшие часы

Главное управление МЧС России по городу Москве выпустило экстренное предупреждение о дожде, грозе и сильных порывах ветра в ближайшие часы.
— По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайший час с сохранением на ночные и утренние часы 3 августа местами в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе — усиление ветра 14–19 м/с, — говорится в сообщении.
В ведомстве также предупредили, что ухудшение погоды может повлечь повреждение ЛЭП, привести к заторам на дорогах и повалу деревьев.
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