МЧС экстренно предупредило москвичей о дожде и грозе в ближайшие часы

Неблагоприятные погодные условия рекомендуется переждать в капитальных зданиях, машину по возможности поставить в гараж и вдали от деревьев.

Главное управление МЧС России по городу Москве выпустило экстренное предупреждение о дожде, грозе и сильных порывах ветра в ближайшие часы.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайший час с сохранением на ночные и утренние часы 3 августа местами в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе — усиление ветра 14–19 м/с, — говорится в сообщении.

В ведомстве также предупредили, что ухудшение погоды может повлечь повреждение ЛЭП, привести к заторам на дорогах и повалу деревьев.