Шарапова снялась с турнира в Стэнфорде из-за травмы

В первом матче турнира россиянка обыграла американку Дженнифер Брэди в трёх сетах.

Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с турнира WTA в американском Стэнфорде из-за травма левого предплечья.

— К сожалению, я должна сняться с сегодняшнего матча. В конце матча первого круга я почувствовала боль в левом предплечье. После обследования доктор рекомендовал мне не рисковать, чтобы не усугубить повреждение. В первом матче болельщики меня горячо поддерживали, и мне хотелось продолжить игру, но пришлось принять такое решение, — слова спортсменки приводятся на сайте WTA.

Как сообщал Лайф, ранее Шарапова, получившая wild card на турнир в Стэнфорде, смогла выйти во второй круг, обыграв американку Дженнифер Брэди со счётом 2:1 (6:1, 4:6, 6:0).