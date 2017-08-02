Шарапова снялась с турнира в Стэнфорде из-за травмы

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Шарапова снялась с турнира в Стэнфорде из-за травмы

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Мария Шарапова. Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

В первом матче турнира россиянка обыграла американку Дженнифер Брэди в трёх сетах.

Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с турнира WTA в американском Стэнфорде из-за травма левого предплечья.

— К сожалению, я должна сняться с сегодняшнего матча. В конце матча первого круга я почувствовала боль в левом предплечье. После обследования доктор рекомендовал мне не рисковать, чтобы не усугубить повреждение. В первом матче болельщики меня горячо поддерживали, и мне хотелось продолжить игру, но пришлось принять такое решение, — слова спортсменки приводятся на сайте WTA.

Как сообщал Лайф, ранее Шарапова, получившая wild card на турнир в Стэнфорде, смогла выйти во второй круг, обыграв американку Дженнифер Брэди со счётом 2:1 (6:1, 4:6, 6:0).

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