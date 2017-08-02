СМИ: Меланья Трамп лично помогала выбирать нового посла США в Словении

Выбор первой леди, которая родилась и выросла в этой стране, пал на калифорнийскую бизнесвумен.

Супруга президента США Меланья Трамп, уроженка Словении, лично помогала выбрать кандидатуру на пост американского посла в Любляне. Об этом сообщает New York Magazine.

По данным СМИ, выбор первой леди пал на калифорнийскую бизнесвумен Келли Робертс. Меланья Трамп посчитала, что страна только выиграет, если её в Словении будет представлять Робертс.

Издание ожидает, что президент Дональд Трамп вскоре номинирует её на пост главы американской дипмиссии в Словении. Официально о выборе нового посла не сообщалось.