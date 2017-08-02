"Новая газета" обратилась к Путину с просьбой не выдворять журналиста Нурматова

Ранее суд признал его виновным по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ".

Сотрудники "Новой газеты" обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой не выдворять в Узбекистан журналиста издания Худоберди Нурматова.

— Редакция "Новой газеты" обратилась с коллективным письмом к президенту России Владимиру Путину. К президенту обратилась и Зоя Васильевна, мать Али (Али Феруз — псевдоним Нурматова). Мы надеемся, что её голос — голос человека, пережившего пять серьёзных кардиологических операций и переживающего за сына, будет услышан, — говорится в сообщении на сайте газеты.

Ранее Лайф сообщал, что Басманный суд Москвы постановил выдворить из России журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова. Накануне гражданин Узбекистана был задержан.