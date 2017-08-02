Додон подтвердил намерение встретиться с Рогозиным в Тегеране 4 августа

Ранее правительство Молдавии объявило российского вице-премьера персоной нон грата.

Президент Молдавии Игорь Додон подтвердил своё намерение провести встречу с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным.

— 4-го числа буду в Тегеране. Намерен провести там запланированную встречу с Д.О. Рогозиным, — написал он в "Фейсбуке", раскритиковав решение молдавского правительства.

Напомним, сегодня Молдавия объявила российского вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон грата. Данное решение резко осудил молдавский президент Игорь Додон, назвавший произошедшее беспрецедентным скандалом. Российский МИД также выразил решительный протест послу Молдавии из-за решения по Рогозину.