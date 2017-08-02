Белый дом: Трамп не связывался с Путиным до утверждения санкций

Документ, предусматривающий новые ограничительные меры в отношении России, Ирана и КНДР, глава Белого дома подписал несколько часов назад.

Президент США Дональд Трамп не говорил с Владимиром Путиным до того, как подписал закон о новых санкциях против РФ. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. Она также добавила, что глава Белого дома полностью поддерживает принятые меры в отношении России, Ирана и КНДР.

— Президент поддерживает усиление давления на эти три страны. Он поддерживает эти принципы и намерен предпринимать действия в этом направлении, — сообщила пресс-секретарь администрации.

Напомним, Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. При этом американский лидер раскритиковал документ и отметил, что в нём есть недоработки.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал введение новых санкций началом полноценной торговой войны между Россией и Штатами. По оценкам премьер-министра, санкционный режим будет сохраняться десятилетиями.