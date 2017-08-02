Бабаев: Акинфеев получил ушиб колена в матче с АЕКом

Игорь Акинфеев в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого АЕКа получил ушиб колена. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил надежду, что футболист не получил серьёзной травмы.
— У Акинфеева сильный ушиб колена. Надеемся, что всё обойдётся, — сказал Бабаев.
В ходе встречи вратарь дважды повредил колено: в первый раз ударился о штангу, во второй — столкнулся с игроком греческого клуба.
Напомним, матч завершился со счётом 1:0 в пользу ЦСКА.
- Популярные
- По времени