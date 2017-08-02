Назойливому фанату Кендалл Дженнер на три года запретили к ней приближаться

Мужчина, преследовавший Дженнер, слал девушке любовные письма, которые позже приняли угрожающий характер.

Безумному поклоннику американской модели Кендалл Дженнер предписали держаться на расстоянии минимум 90 метров от знаменитости в течение трёх лет. Об этом сообщает издание TMZ.

Помимо этого американцу Томасу Хэммилу запрещается связываться с Дженнер любыми способами, а также владеть оружием.

Ранее модель сообщила, что её преследует назойливый почитатель. Девушка рассказала своей матери о том, что мужчина заваливает её любовными письмами. После того как Хэмилл столкнулся с охраной Дженнер, его послания стали содержать многочисленные угрозы и оскорбления в адрес Кендалл и её матери.