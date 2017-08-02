На северо-востоке Москвы ищут иномарку, в которой удерживают похищенную женщину

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На северо-востоке Москвы ищут иномарку, в которой удерживают похищенную женщину

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Полиция ищет чёрный "шевроле" с московскими номерами, в котором находится похищенная женщина. По последним данным, иномарку видели на Ярославском шоссе по пути в центр города.

Сотрудники полиции продолжают поиск.

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