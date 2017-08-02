В ДНР сообщили о подрыве украинских диверсантов на собственных минах

Украинские диверсанты при попытке подрыва позиций ополченцев ДНР подорвались на собственных минах, сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
— С наступлением темноты две диверсионно-разведывательных группы противника численностью по 10–15 человек каждая предприняли попытку проникнуть на территорию республики в районе н.п. Водяное, но, зайдя на собственное минное поле, подорвались, в результате чего были демаскированы, — рассказал Басурин.
Также замкомандующего заявил, что украинские военные из состава 59-й отдельной мотопехотной бригады, прикрывая отход своих диверсантов, открыли беспорядочный огонь из БМП и стрелкового оружия.
— Также, по имеющейся у нас информации, противник стягивает бронированную технику в районе н.п. Пески для осуществления провокационных обстрелов окраин г. Донецка и позиций ВС ДНР, — сообщил Басурин.
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