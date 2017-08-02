В ДНР сообщили о подрыве украинских диверсантов на собственных минах

По данным оперативного командования ДНР, сейчас украинские военнослужащие стягивают бронетехнику для обстрелов окраин Донецка.

Украинские диверсанты при попытке подрыва позиций ополченцев ДНР подорвались на собственных минах, сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

— С наступлением темноты две диверсионно-разведывательных группы противника численностью по 10–15 человек каждая предприняли попытку проникнуть на территорию республики в районе н.п. Водяное, но, зайдя на собственное минное поле, подорвались, в результате чего были демаскированы, — рассказал Басурин.

Также замкомандующего заявил, что украинские военные из состава 59-й отдельной мотопехотной бригады, прикрывая отход своих диверсантов, открыли беспорядочный огонь из БМП и стрелкового оружия.

— Также, по имеющейся у нас информации, противник стягивает бронированную технику в районе н.п. Пески для осуществления провокационных обстрелов окраин г. Донецка и позиций ВС ДНР, — сообщил Басурин.