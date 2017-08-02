Кристофер Рэй официально вступил в должность директора ФБР

После приведения его к присяге глава Минюста США Джефф Сешнс заявил, что теперь Бюро в надёжных руках.

Кристофер Рэй, кандидатуру которого накануне одобрил Сенат США, официально вступил в должность директора ФБР, сообщает ABC News.

— У Криса есть опыт и сила характера, которые американский народ хочет видеть у директора ФБР, и я поздравляю его с назначением на этот пост и с нетерпением жду ежедневной работы с ним, чтобы делать Америку безопасной, — говорится в заявлении генпрокурора и главы Минюста США Джеффа Сешнса.

Сам новый глава Бюро расследований отметил, что занять этот пост для него — огромная честь, и он принимает это назначение со смирением и благодарностью за возможность работать рядом с профессионалами.

Рэй в прошлом занимал должность помощника генпрокурора. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал его как человека "с безупречными рекомендациями".

Как сообщал Лайф, предыдущий глава Бюро Джеймс Коми был уволен президентом США в мае. По словам Трампа, он не мог осуществлять эффективного руководства структурой.