Скафандр, созданный больными раком детьми, доставят на МКС

В создании скафандра принимали участие дети, страдающие онкологическими заболеваниями, из России, США, Канады и Германии.

Скафандр "Единство", созданный больными раком детьми, доставят на Международную космическую станцию 13 августа. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на сотрудника NASA.

— "Единство" будет на борту МКС в течение примерно одного месяца и возвратится обратно на Землю при помощи космического грузовика SpaceX Dragon, — рассказала астронавт Николь Скотт.

В создании скафандра принимали участие дети, страдающие онкологическими заболеваниями, из России, США, Канады и Германии. "Единство" будет показано во время телемоста между МКС и пунктом управления NASA в Хьюстоне. Во время трансляции астронавты смогут ответить на вопросы детей со всего мира.

По словам NASA, цель подобного проекта — привлечь внимание к проблемам лечения педиатрического рака, а также показать, что победить тяжёлую болезнь возможно, также как и попасть в космос.

Этот скафандр уже третий, созданный детьми из разных стран. В рамках проекта ранее были созданы ещё два, получившие названия "Надежда" и "Мужество".