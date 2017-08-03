Экс-глава ФБР заключил контракт на издание своей книги о государственной службе

Согласно информации ряда СМИ, сумма сделки составляет более двух миллионов долларов.

Flatiron Books заключило с бывшим директором ФБР Джеймсом Коми контракт на издание его книги. Как сообщает Huffington Post, к сожалению, речь идёт не о захватывающем шпионском детективе: экс-глава пишет книгу о своей государственной службе.

По словам издателей, Коми поделится с читателями "историями и забавными случаями, с которыми он столкнулся в течение своей долгой и выдающейся карьеры".

— Директор Коми даёт читателю беспрецедентную возможность посмотреть на коридоры власти изнутри, а также преподаёт выдающийся урок о том, каково это — быть у власти, — говорится в заявлении.

Как сообщается, книга должна выйти весной следующего года.

Напомним, в мае президент США уволил Джеймса Коми в связи с тем, что тот "не мог эффективно руководить ФБР". Место главы ведомства занял Кристофер Рэй.