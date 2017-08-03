В Чечню вернули мальчика, вывезенного отцом два года назад в Сирию и Ирак

В настоящее время Билал находится дома в окружении многочисленных родственников.

Мальчик, которого отец два года назад вывез в Сирию, а затем в Ирак, вернулся на родину в Чечню. У трапа в грозненском аэропорту Билала встретили родственники, высокопоставленные чиновники и журналисты.

Билалу было два года, когда отец Хасан Тагиров увёз его в Сирию, а после в Ирак. Спустя пару лет они были обнаружены полуживыми среди городских развалин в Мосуле. Мальчик нуждался в немедленной помощи. При содействии главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова ребёнка удалось вернуть на родину.

Как только мальчик оказался в безопасности, глава Чечни связался с ним. Билал рассказал о том, как проводит время, и о своих новых игрушках. Их ребёнок не видел с тех пор, как покинул родной дом.

— Зияд [сенатор от Чеченской Республики Зияд Сабсаби, который сопровождал мальчика] купил тебе одежду? Тебе нравится с ним? — спросил Рамзан Кадыров мальчика.

— Билал уже заговорил на русском? — задал он вопрос Зияду Сабсаби.

— Да, очень хорошо, можете проведать его, — ответил член Совфеда.

— Как дела у тебя, Билал? Пока Зияд будет за тобой присматривать. Мы с тобой подружимся. Скажи, что ты чеченец, — обратился к ребёнку глава Чечни.

В ответ мальчик прочитал суру из Корана.

— Молодец. Аллаху Акбар. Хороший парень.

— Мы скоро прилетим, — сказал Билал.

— Если позволит Всевышний, — отметил Кадыров.

— Вы не переживайте. Скоро мы будем в аэропорту, — сказал Зияд Сабсаби.

Отец мальчика, Хасан Тагиров, задержан, его дальнейшую судьбу решают иракские власти. Ему грозит более 20 лет лишения свободы. Сегодня он отправил письмо матери с просьбой о прощении.