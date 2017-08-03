В Китае панда-долгожитель отметила свой 31-й день рождения

В силу возраста животное болеет рядом заболеваний, однако сотрудники зоопарка сообщают, что панда чувствует себя хорошо.

В зоопарке Гонконга самец панды по кличке Ан Ан отметил своё 31-летие. Панда вошла в число бамбуковых медведей — долгожителей, живущих в неволе. Об этом сообщает издание China News Service.

Как отмечают зоологи, возраст Ан Ан эквивалентен 93 годам человека. Сотрудники зоопарка сообщили, что, несмотря на ряд возрастных заболеваний, панда относительно здоровая. В качестве подарка для пожилого бамбукового медведя приготовили пирог из моркови, фиолетового картофеля и фруктов.

Кроме того, в день рождения Ан Ан были представлены 26 тематических футболок, разработанных жителями Гонконга, и 10 костюмов для сотрудников охраны окружающей среды от местного института дизайна.

Возрастной рекорд у панд ранее принадлежал животному из этого же зоопарка. Панда Цзя Цзя умерла в октябре 2016 года возрасте 38 лет (114 лет в человеческом эквиваленте). Продолжительность жизни животного в неволе занесена в книгу рекордов Гиннесса.

Ещё одним рекордсменом по продолжительности жизни в зоопарке считается панда Баси. В начале года животному исполнилось 37 лет.