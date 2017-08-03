Маккейн считает обеспокоенность Трампа из-за санкций против РФ неуместной

Сенатор подчеркнул, что наделение президента и конгресса равнозначными полномочиями доказало правильность такого решения.

Сенатор Джон Маккейн приветствовал подписание президентом США нового пакета санкций против РФ, КНДР и Ирана и выразил мнение, что беспокойство Дональда Трампа по этому поводу неуместно.

— Обеспокоенность, выраженная в заявлении президента при подписании, едва ли удивительна, но неуместна. Создатели нашей конституции сделали конгресс и президента равнозначными ветвями власти. Этот законопроект уже доказал мудрость такого выбора, — говорится в заявлении сенатора.

Как сообщалось ранее, американский президент заявил, что подписанный им закон может ограничивать его полномочия, а также отметил, что документ ещё не доработан в том числе из-за разногласий с конгрессом.