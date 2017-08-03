Мейвезер рассказал, сколько планирует заработать на бое с Макгрегором

Поединок между американцем и ирландцем состоится 26 августа в Лас-Вегасе на арене MGM Grand.

Американский боксёр Флойд Мэйвезер рассчитывает заработать более 300 миллионов долларов на бое с ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором. Об этом американец рассказал в фильме Showtime.

— Я самый высокооплачиваемый спортсмен. Мы не говорим о контракте — на четыре года или пять лет. Я могу это сделать за 36 минут. 300 млн долларов или больше. Через 36 минут, — рассчитал Мейвезер длительность боя и сумму, которую он получит, продержавшись на ринге это время.

Как пишет TMZ, Макгрегор, в свою очередь, ожидает доход всего около 100 млн долларов от супербоя. Однако это будет самая большая сумма, которую когда-либо получал боец ММА.

Напомним, что поединок между Макгрегором и Мейвезером состоится 26 августа в Лас-Вегасе на арене MGM Grand. Букмекеры уже назвали фаворитом поединка американского боксёра.