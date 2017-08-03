Сотрудника Белого дома уволили после заявления о внутренней угрозе курсу Трампа

Высокопоставленного сотрудника Совета национальной безопасности США уволили после его заявления о том, что "гнусные" люди, действующие в правительстве и за его пределами, замышляли политическую войну против курса президента США. Об этом сообщает Atlantic.
Согласно информации, конкретно Рич Хиггинс имел в виду глобалистов, сторонников левых взглядов, радикалов и представителей "тайной власти".
По словам экс-сотрудника, эти силы для претворения своих идей в жизнь признают, что Америка "как национальное и политическое объединение" должна быть разрушена.
Заявление датируется 21 июля.
В настоящий момент неизвестно, был ли советник президента по нацбезопасности Герберт Макмастер в курсе содержания письменного заявления.
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