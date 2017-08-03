Сотрудника Белого дома уволили после заявления о внутренней угрозе курсу Трампа

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Сотрудника Белого дома уволили после заявления о внутренней угрозе курсу Трампа

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Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

По словам сотрудника Совета нацбезопасности, в правительстве есть люди, которые хотели бы видеть страну разрушенной.

Высокопоставленного сотрудника Совета национальной безопасности США уволили после его заявления о том, что "гнусные" люди, действующие в правительстве и за его пределами, замышляли политическую войну против курса президента США. Об этом сообщает Atlantic.

Согласно информации, конкретно Рич Хиггинс имел в виду глобалистов, сторонников левых взглядов, радикалов и представителей "тайной власти".

По словам экс-сотрудника, эти силы для претворения своих идей в жизнь признают, что Америка "как национальное и политическое объединение" должна быть разрушена.

Заявление датируется 21 июля.

В настоящий момент неизвестно, был ли советник президента по нацбезопасности Герберт Макмастер в курсе содержания письменного заявления.

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