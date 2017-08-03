CNN: Мэттис до работы в администрации Трампа занимал пост военного советника ОАЭ

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CNN: Мэттис до работы в администрации Трампа занимал пост военного советника ОАЭ

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Джеймс Мэттис. Фото: © REUTERS/Eric Thayer

Как сообщается, Эмираты возмещали Мэттису путевые расходы, однако его работа расценивалась как неформальная и за свои услуги Мэттис денег не получал.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис ранее работал военным советником ОАЭ. По данным CNN, соответствующее разрешение министр получил, выйдя на пенсию после службы в корпусе морской пехоты.

Официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис подтвердил, что глава министерства давал советы по поводу перестройки Армии ОАЭ. По словам пресс-секретаря, Мэттис, занимая должность военного советника ОАЭ, не представлял интересы США,

— Он, конечно, не скрывал эту работу, — отметил пресс-секретарь.

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