CNN: Мэттис до работы в администрации Трампа занимал пост военного советника ОАЭ

Глава Пентагона Джеймс Мэттис ранее работал военным советником ОАЭ. По данным CNN, соответствующее разрешение министр получил, выйдя на пенсию после службы в корпусе морской пехоты.
Официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис подтвердил, что глава министерства давал советы по поводу перестройки Армии ОАЭ. По словам пресс-секретаря, Мэттис, занимая должность военного советника ОАЭ, не представлял интересы США,
— Он, конечно, не скрывал эту работу, — отметил пресс-секретарь.
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